Wanderin rutschte ab: Aufwendige Bergung

Die 24-Jährige und ein Bekannter durchstiegen am Freitag den Ramsauer Klettersteig. Aufgrund von Schneefeldern kamen sie nur langsam vorwärts und erreichten erst gegen 17.30 Uhr die Edelgrießhöhe. Von dort stiegen sie weiter in Richtung Edelgrieß ab. Nach einiger Zeit mussten sie eine gefrorene Schneerinne queren. Das dort befindliche Sicherungsseil lag bereits unterhalb der Schneedecke. Bei dieser Querung rutschte die 24-Jährige rund 50 Meter über das harte Schneefeld ab, konnte das Abrutschen bei einem schneefreien Felskopf abbremsen und so einen Absturz über eine rund 50 Meter hohe Felswand verhindern. Bei diesem Vorfall zog sich die 24-Jährige aber Verletzungen unbestimmten Grades zu.