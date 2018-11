24 Kerzen erleuchten Fenster in der Steingasse

„Der Stille Nacht-Texter Joseph Mohr lebte mit seiner Mutter in unserem Nachbarhaus in der Steingasse 31“, erklären Christa Musger und Marietta Marte ihre Inspiration zum ersten Adventkalender in der Salzburger Steingasse. Die Idee stammt von Musger, die vor einem Jahr eine ähnliche Aktion im Fernsehen sah. Sie reichte ihr Projekt erfolgreich bei der Stille Nacht-Gesellschaft ein. Prompt fanden sich 24 Gastgeber, die ab 1. Dezember ihre Fenster liebevoll mit Kerzen und einem Lebkuchenstern schmücken werden. Wie die Gestaltung ausfällt, ist dabei jedem selbst überlassen. „Wir, die Menschen in den rund 70 Häusern in der Steingasse, pflegen eine innige Nachbarschaft “, betont Marte.