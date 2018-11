„Darksiders III“: Jagd auf die sieben Todsünden

Ab dem 27. November können PS4-, Xbox-One- und PC-Gamer in THQ Nordics Action-Adventure „Darksiders III“ in die Rolle von Magierin Fury schlüpfen und sich auf der Jagd nach den sieben Todsünden von den Höhen des Himmels bis in die Tiefen der Hölle kämpfen, um das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wiederherzustellen. Ein neuer Trailer stimmt auf das Hack’n’Slash ein.