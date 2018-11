84-jährige Frau wurde Opfer von Taschendieben

Auch zweiter Fall in Geschäft

Im zweiten Fall waren es wiederum zwei Frauen, jedoch diesmal in Begleitung eines Mannes, die zuschlugen. Das Trio juxte einer 49-jährigen Mitarbeiterin in einem anderen Geschäft in Imst in einem unbeobachteten Moment die Geldtasche ab. Beide Frauen wurden mit langen Haaren und heller Bekleidung beschrieben. Zum Mann konnte das Opfer keine Beschreibung abgeben. Auch über die Schadenssumme gibt es keine Auskunft.