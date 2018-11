Leiche in Bach: Pole laut Obduktion ertrunken

Jener 25 Jahre alte Pole, dessen Leiche am Donnerstag in einem Bach in Oberösterreich gefunden wurde, ist ertrunken. Das ergab die Obduktion des Toten. Hinweise auf Gewalteinwirkung gebe es zwar keine, teilte die Staatsanwaltschaft Ried am Freitag mit. Wie der Leihararbeiter allerdings in den Bach geriet, muss noch geklärt werden.