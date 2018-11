ORF-Redakteure wollen noch mehr Geld

Refundierung von Haushaltsbefreiungen

Um diesem angeblichen „Zangenangriff“ entgegenwirken zu können, fordert der Redakteursrat unter der Führung von Dieter Bornemann: „Die gesetzliche Gebührenbefreiung von mehr als 300.000 Haushalten muss zumindest teilweise refundiert werden. So wie das auch bei den Telekom-Betreibern der Fall ist.“ Man will also mehr Geld. Und das, obwohl die Personalkosten beim ORF schon jetzt bei rund 400 Millionen Euro liegen, wie krone.at aus Insider-Kreisen erfuhr.