Sohn und Mama betrieben Handel mit Heroin!

Wenige Tage ist es her, dass das Einsatzkommando Cobra an die Wohnungstüre eines 39-jährigen Klagenfurters „klopfte“: Gemeinsam mit seiner Mutter (64) soll der Mann mit Heroin gedealt haben, wie intensive Ermittlungen des Klagenfurter Stadtpolizeikommandos ergaben. Beide wurden festgenommen - ebenso der Vater (60), der gerade in die Wohnung kam.