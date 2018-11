Die barbursige „Perserin“ ist die neue Buhlschaft

Preisgekrönte Schauspielkarriere

Valery Tscheplanowa wurde 1980 in Kasan in der damaligen Sowjetunion (heute Russland) geboren, kam als Achtjährige (widerstrebend, wie sie erzählt) mit ihrer Mutter nach Deutschland und ist in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Sie absolvierte in Dresden eine Tanzausbildung, ehe sie die renommierte Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin besuchte und dort zunächst Puppenspiel, dann Schauspiel studierte. In ihren Jahren als Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin wurde sie von der Zusammenarbeit mit Regisseur Dimiter Gotscheff geprägt, am Schauspiel Frankfurt spielte sie unter anderem Kleists Käthchen und Schillers Maria Stuart.