Dakar-Sieger Walkner ist Motorsportler des Jahres

2012 war Walkner als Motocross-Weltmeister in der MX3-Klasse geehrt worden, 2015 als Champion der Cross-Country-Rallye-WM. 2018 trat Walkner zum vierten Mal bei der Dakar an - und entschied die Extremrallye in Südamerika erstmals für sich. Derzeit bereitet sich der enge Freund von Ski-Superstar Marcel Hirscher auf die Titelverteidigung vor. Die Dakar 2019 beginnt am 6. Jänner in Lima in Peru.