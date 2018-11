Diese Wunderpatrone verfehlt ihr Ziel nie

Die Munition sei ein Exempel für den „sauberen Krieg“, den das Pentagon verfolge. Dabei gehe es um Präzisionswaffen von Raketen und Bomben über Kampfdrohnen bis eben hin zu Munition, die ein Ziel möglichst genau treffen und so Kollateralschäden vermeiden soll, „was militärische Operationen weniger angreifbar bzw. legitimer werden lassen soll“. Der Experte weiter: „Damit verwandelt sich die Kriegsführung zumindest in asymmetrischen Kriegen zunehmend zur gezielten Tötung, während der gezielte Anschlag bei den Gegnern in den Hintergrund tritt.“