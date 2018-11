Die Liezener stellen ihrer Stadt mäßige Noten aus

Glashüttner erinnert daran, dass Liezen lange Zeit ein kleiner Ort war, der durch die Industrie schnell wuchs. „Es musste viel sozialer Wohnbau geschaffen werden, unter anderem am heutigen Hauptplatz. Der ist in letzter Zeit zu einem ,Haupt-Parkplatz‘ geworden. Ein echter Stadtkern fehlt in Liezen, weil er in den Jahrzehnten des Wachstums nicht mitentwickelt worden ist.“