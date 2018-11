Lamingtal: Verhandlung über Deponie wurde vertagt

Auch die Gegner kamen zu Wort

Das lag nicht zuletzt am Vorsitz der steirischen Referentin für Abfall-, Energie- und Wasserrecht, Agnes Schmidhofer. Sie räumte nicht nur den elf Sachverständigen des Landes Redezeit ein, sondern auch den Gutachtern der Deponie-Gegner. Die erörterten zahlreiche Einwände gegen das Projekt der Tieber-Gruppe im Kapfenberger Ortsteil Stegg - darunter Trinkwassergefährdung, Lärm, Staub oder auch die Zerstörung der Landschaft in der Nähe des Naturjuwels Grüner See.