Unbekannte Täter räumten Sportgeschäft aus

Bereits in der Nacht von 9. auf 10. November brachen derzeit noch unbekannte Täter durch die Eingangstür in ein Sportgeschäft in Voitsberg ein. In weiterer Folge stahlen sie hochwertige Sportbekleidung, Sporttaschen und Brillen bekannter Hersteller. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.