Vor dem Wintereinbruch: Tiere genießen die Sonne

Starre, Schlaf und Ruhe

Auch in manchen Terrarien herrscht noch ein gewisses Maß an Aktivität. Zwischen den grauen Steinen blitzt tatsächlich an manchen Stellen noch Schlangenhaut hervor. Das sei aber durchaus ungewöhnlich. „Wechselwarme Tiere, also Fische, Reptilien und Amphibien, sind auf jeden Fall temperaturabhängig“, erklärt Ulrich. Schlangen etwa ziehen sich ab zehn Grad zurück und verfallen erst bei fünf in die Winterstarre.