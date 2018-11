Nach Kollision radelte Unfalllenker davon

Gegen 17 Uhr war ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg mit seinem Fahrrad am Radweg, welcher am Europaplatz westlich der Fahrbahn des Bahnhofgürtels verläuft, in südliche Richtung unterwegs. Auf Höhe der rechts befindlichen Fahrradabstellanlagen verlangsamte er die Fahrgeschwindigkeit, um nach einem freien Abstellplatz für sein Fahrrad Ausschau zu halten. Als er sein Fahrrad bereits fast angehalten hatte, kollidierte ein nachkommender 47-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit ihm. In der Folge kamen beide Radfahrer zu Sturz.