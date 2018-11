Mann (60) stürzt in Tod

Tragisch endete ein Ausflug zum Mineraliensammeln im Forsterbachtal in Rauris. Am Montagnachmittag stürzte ein 60-Jähriger aus Mittersill zirka 70 Meter tief in eine Rinne ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Seine beiden Begleiter alarmierten sofort die Einsatzkräfte, welche mit dem Notarzthubschrauber zur Unglücksstelle gelangten. Der Arzt konnte nicht mehr helfen, nur noch den Tod des Alpinisten feststellen. Der Leichnam wurde vom Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal geflogen.