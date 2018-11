Sabitzer sagt Team ab - Goiginger nachnominiert

Das österreichische Nationalteam muss in den beiden entscheidenden Gruppenspielen der Nations League auf Marcel Sabitzer verzichten. Der Offensivspieler von RB Leipzig fällt für die Partien am Donnerstag in Wien gegen Bosnien-Herzegowina und am Sonntag in Nordirland wegen einer Muskelverletzung aus. Teamchef Franco Foda nominierte an seiner Stelle erstmals Thomas Goiginger vom LASK nach.