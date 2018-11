Ermittler über Spion: „Er war Putins graue Maus“

Wollten Russen auch andere Offiziere anwerben?

Der Fall wird jedenfalls ernst genommen - und das liegt auch an den Spionagezielen: So sei das Erstellen der Persönlichkeitsprofile von hochrangigen Offizieren ein Indiz dafür, dass die Russen auch andere Befehlshaber anwerben wollten. Und ein möglicher Verrat einer wichtigen Bundesheer-Eigenentwicklung für die Steigerung der Feuergeschwindigkeit der 33 Panzerhaubitzen vom Typ M109 könnte für viele andere Länder von großem Wert sein - das Geschütz ist weltweit bei mehr als 30 Nationen im Einsatz, etwa im Iran (440 Stück), in Israel (600 Stück) und auch in den USA (1040 Stück).