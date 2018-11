Doppelpack! Maierhofer setzt seine Torserie fort

Stefan Maierhofer ist in der 2. Schweizer Fußball-Liga weiter in Torlaune. Der 36-jährige Niederösterreicher schoss den FC Aarau am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Rapperswil-Jona mit einem Doppelpack (8., 15.) fast im Alleingang zum 3:0-Erfolg. Der Ex-ÖFB-Teamstürmer trug sich zum bereits vierten Mal in Folge in die Schützenliste ein und hält nun bei fünf Saisontoren.