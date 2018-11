Straße, Graben, Straße: Alkolenker mit irrer Fahrt

Kurz vor 22.00 Uhr fuhr der 29-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark auf der Stradenerstraße (L206) von Deutsch Goritz kommend in Richtung Straden. In Hart bei Straden kam er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und fuhr rund 60 Meter im Straßengraben weiter, bevor er zurück auf die Straße geschleudert wurde. Dabei kam der total beschädigte Pkw auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der 29-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach eingeliefert. Eine Alkotest verlief positiv.