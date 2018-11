CO-Austritt: Aufmerksame Sanitäter schlugen Alarm

Dank ihrem geschulten Auge haben Sanitäter am Samstagabend im Wien wohl Schlimmeres verhindert. Die Helfer bemerkten im Zuge eines Routinetransportes eines älteren Ehepaares ins Krankenhaus den überraschend schlechten Gesundheitszustand der Pensionisten und wurden stutzig. Der nachalarmierte Notarzt sollte wenig später eine bedrohliche Menge an ausgetretenem Kohlenmonoxid in der Umgebungsluft feststellen. Das gesamte Wohnhaus musste daraufhin evakuiert werden, fünf Menschen wurden ins Spital gebracht.