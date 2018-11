Autobahn: Pkw ging am Pannenstreifen in Rauch auf

Das war nicht ungefährlich, denn zwischenzeitlich sahen am Samstag Autofahrer auf der Südautobahn bei Gleisdorf fast nichts mehr: Kurz vor 12 Uhr wurden die Feuerwehren Gleisdorf Stadt, Nestelbach und Ludersdorf zu einem Einsatz auf die A2 Südautobahn gerufen. In Richtung Wien kurz vor Gleisdorf-West war ein Fahrzeug in Brand geraten. Das Fahrzeug wurde am Pannenstreifen abgestellt.