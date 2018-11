Neues Projekt: Spielerisch Zivilcourage lernen!

Der Startschuss fällt in der kommenden Woche

In der kommenden Woche starten die insgesamt sechs Schauspieler in den ersten Volksschulen. Das Projekt steht pädagogischen Einrichtungen kostenlos zur Verfügung. „Um es dauerhaft realisieren zu können, sind wir noch auf der Suche nach dem einen oder anderen potenziellen Sponsor“, geben Fankhauser und Falkner preis.