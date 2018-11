Streikwelle erfasst 200 steirische Unternehmen

Die Liste der steirischen Metalltechnik-Firmen liest sich wie ein Auszug der Leitbetriebe unseres Bundeslandes: Andritz, Pengg, Roto Frank, Mosdorfer, Maschinenfabrik Liezen, Austria Email, Binder + Co., GAW, Holz-Her usw. Wenn dort die Maschinen stillstehen - und falls auch nur für einige Stunden -, so hat das große Auswirkungen. „Ein Streiktag in der metalltechnischen Industrie verursacht einen volkswirtschaftlichen Schaden in der Höhe von 30 bis 50 Millionen Euro und verunsichert unsere internationalen Geschäftspartner“, betont Gernot Pagger, Geschäftsführer der steirischen Industriellenvereinigung.