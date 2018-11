Micaela Schäfer legt Striptease bei Maturaball hin

Mehr als 5000 Gäste

Mehr als 5000 Besucher nahmen an dem laut Eigendefinition größten Maturaball Österreichs teil. Als Schäfer bei ihrem Auftritt in der Messehalle - der eigentliche Maturaball fand in der benachbarten Stadthalle statt - die meisten Hüllen fallen ließ, tobte die Menge.