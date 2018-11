Massive Investition in Ausbau der Grazer Fernwärme

70.000 Fernwärmanschlüsse gibt es derzeit in Graz. Doppelt so viele wie 2007, als die Fernwärme-Offensive gestartet wurde. Ein Schwerpunkt für die kommenden zwei Jahre ist der Ausbau von Hauptleitungen etwa in Straßgang und Liebenau - 12,5 Millionen Euro werden allein dafür aufgewendet. Das Land steuert 4,4 Millionen Euro bei. Darüber hinaus sollen jährlich weitere 2000 Grazer Haushalte ans Netz kommen.