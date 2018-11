Verona Pooth legt Striptease im Flugzeug hin

So auch zuletzt, als Verona mit ihrem Eheann Franjo auf dem Weg in die USA war. In der ersten Klasse des Fliegers schien sich die 50-Jährige dabei auch gleich pudelwohl und fast wie daheim gefühlt zu haben. Denn wie sie in einem kurzen Clip, den sie in ihren Instagram-Storys veröffentlichte, zeigt, legte sie ganz frech einen Striptease hin.