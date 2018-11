„In Frankreich wird geklotzt und nicht gekleckert“

Ein ehemaliger Frachtenbahnhof wurde um mehr als 250 Millionen Euro in den größten Start-up-Campus der Welt umgebaut, vor den Toren von Paris ist einer der zehn größten Innovations-Cluster zu Hause. Wer den Gründergeist von Frankreich erleben will, taucht in eine andere Welt ein, stellte eine von LH-Stellvertreter Michael Strugl angeführte Oberösterreich-Delegation fest.