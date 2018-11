„Webcam gehackt“: Fiese Erpressung mit Sexclips

Ganoven wollen Geld in Form von Bitcoins

Schließlich kommen die fiesen Web-Erpresser auf den Punkt. Sie wollen Geld! Im Fall eines Tirolers waren es 1000 Euro, die er in Form von Bitcoins bezahlen sollte. Was er aber nicht tat, weil er ausschließen konnte, dass ein solch schlüpfriges Video von ihm existiert. So konnte er auch die 72-Stunden-Schonfrist verstreichen lassen, die ihm gewährt wurde. Passiert ist nichts, ein ungutes Gefühl blieb trotzdem.