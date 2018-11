So verteidigt die Außenministerin Nein zum UN-Pakt

Österreichs Absage an den Migrationspakt der Vereinten Nationen sorgt national wie international für hitzige Debatten. Der von der UNO initiierte erste „weltweite Pakt für sichere, geordnete und regulierte Migration“ soll bei einer Konferenz in Marrakesch am 10. und 11. Dezember offiziell angenommen werden. In einem Leserbrief an die „Krone“ erläutert nun Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) den Rückzug aus dem Pakt.