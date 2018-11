Meghan sorgt für nächste Sensation im Königshaus

Weihnachten wie bei uns

Für die US-Amerikanerinnen wird das königliche Weihnachtsfest jedenfalls in jeder Hinsicht anders als sie es gewöhnt sind. Die britischen Royals feiern nämlich genau wie wir am 24. Dezember den Heiligen Abend, an dem auch Geschenke getauscht werden und die Kinder ihre Weihnachtspackerln auspacken dürfen. Britische und amerikanische Kinder dürfen erst in der Früh des ersten Weihnachtsfeiertags das Geschenkspapier öffnen.