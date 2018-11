Erneut riesiger Eisberg in Antarktis abgebrochen

Vom Pine Island Glacier, dem längsten und am schnellsten fließenden Gletscher der Antarktis, ist ein mehr als 200 Quadratkilometer großer Eisberg abgebrochen. Das „Kalben“ des Eisbergs hatte sich schon Ende September in Form eines rund 30 Kilometer langen Risses in der Gletscherzunge angekündigt. Im vergangenen Jahr gab es schon einmal einen Bruch an nahezu gleicher Stelle.