Innviertler nehmen sich Zeit zum Kennenlernen

Nach dem starken Wachstum der letzten Jahre, in denen einige Zukäufe getätigt wurden, legte das Umwelttechnik-Unternehmen eine Verschnauf- und Shopping-Pause ein, um für die nächsten Schritte Luft zu holen. Angebote von Firmen, die unter das Dach der von Aurolzmünster aus agierenden Scheuch-Gruppe kommen wollen, gibt es genug. „Wir schauen auch, was passen könnte - aber wir können nicht ständig akquirieren“, so Stefan Scheuch.