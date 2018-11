21. Sieg in Folge! Djokovic im Paris-Halbfinale

Novak Djokovic hat am Freitagabend eine Serie fortgesetzt, eine weitere aber wurde beendet: Der zuletzt fast unbezwingbar scheinende Wimbledon- und US-Open-Sieger rang den Kroaten Marin Cilic im Viertelfinale des Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy mit 4:6,6:2,6:3 nieder. Djokovic hat damit den 21. Erfolg en suite gefeiert, aber nach 30:0-Sätzen in Folge den ersten Satzverlust kassiert.