Räuber in Halloweenkostüm überfällt Supermarkt

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend in einem Halloweenkostüm - einem Umhang samt Maske - eine Supermarktfiliale in Wiener Neustadt überfallen. Der Täter bedrohte gegen 19.45 Uhr im Büro des Geschäfts eine 38-jährige Angestellte mit einem Messer. Anschließend soll der Mann einen Rucksack hingeworfen und „Geld rein“ gesagt haben.