Bestattungsmuseum Wien startet Onlineshop

Sie seien ein echter Dauerbrenner, so das Bestattungsmuseum Wien am Mittwoch über ihre im Shop angebotenen Artikel - und Fans gebe es bereits weit über die Grenzen Österreichs hinaus. „So sind Bestellungen schon in die halbe Welt verschickt worden“, heißt es. Eine Leichen-Tram ziere nun etwa den Schreibtisch eines Kunden aus Neuseeland, mehrere Sarg-USB-Sticks wurden von Fans in den USA und in Russland gekauft.