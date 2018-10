Regentschaft steht vor Verlängerung 

„All diese Dinge“

All diese Dinge spielen für den Großteil der heimischen Sportprominenz aber eine wichtige Rolle. Fotos hier, Interviews da. So sieht man die Herren meist im feschen Smoking und die Damen in eleganten Roben. „Einmal ohne Helm und Snowboard ist auch sehr schön. Ja, ich gestehe, mir gefällt’s, mich mal richtig rauszuputzen“, so Anna Gasser. Jene Dame, die schon im letzten Jahr triumphierte, auch heuer die große Favoritin ist, sich selbst aber in Understatement übt. „Jede hätte es verdient zu gewinnen“, so die Big-Air-Olympiasiegerin. Für Anna Veith ist der Ausgang der Wahl klar. „An Anna Gasser führt kein Weg vorbei“, so die Olympia-Zweite im Super-G von Pyeongchang.