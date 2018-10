Bundesheer: Aufräumen nach „enormen Zerstörungen“

Hunderte Haushalte in Osttirol ohne Strom

Nach den Unwettern mit Starkregen und Sturm in der Nacht auf Dienstag wurden die Aufräumarbeiten auch in den betroffenen Osttiroler Gemeinden fortgesetzt. In den Mittwochmorgenstunden waren nach wie vor Hunderte Haushalte ohne Strom. Die Experten der Tinetz arbeiten mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Versorgung. Laut einer ersten Schätzung des Landes dürften die Schäden in die Millionen gehen. Tirols Landeshauptmann Günther Platter hat bei einem Lokalaugenschein finanzielle Unterstützung zugesagt.