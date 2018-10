„Bruder krank“: Wienerin (79) ins Auto gelockt

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität wurden im Zuge einer Schwerpunktstreife auf zwei Personen in einem Fahrzeug aufmerksam. Der Fahrzeuglenker verringerte ständig die Geschwindigkeit, darüber hinaus blickten beide Insassen immer wieder nervös aus dem Fahrzeug und beobachteten Fußgänger. Mehrmals sprachen der Mann und die Frau ältere Damen am Gehsteig an und verwickelten diese in ein Gespräch.