Kulinarische Reise: Süßigkeiten aus aller Welt

Lebensmittel aus anderen Ländern sind angesagt wie noch nie! Besonders im Trend liegen dabei Amerika und Japan. Einige Importshops haben sich schon fest in unserer Hauptstadt etabliert. Aber auch Produkte unserer Nachbarländer haben sich ihren Platz in den heimischen Supermärkten geholt.



Am beliebtesten sind natürlich Süßigkeiten. Klar - denn so ziemlich jeder liebt es zu Naschen und Abwechslung beim Essen. Food-Blogger reisen für die Neuheiten um die ganze Welt. Sie können hingegen ganz bequem auf der Couch sitzen bleiben, denn die besten, bei uns erhältlichen Süßigkeiten, haben wir praktisch für Sie aufgelistet.