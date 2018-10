Plastikplage sorgte für Proteste beim EU-Treffen

Es war nur kurz zu sehen - das aber strategisch clever platziert an einem Platz, der in Graz sofort für Aufsehen sorgt: am Schloßberg. Mit einem 30 Meter langen Transparent plädierte „Global 2000“ am Montag im Rahmen des EU-Ministertreffens gegen eine Aufweichung der angedachten Plastikeinschränkungen.