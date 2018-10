Tödlicher Unfall: Lenker kann sich nicht erinnern

RIED/INNKREIS. Ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw, einem Kleinlaster mit Anhänger und einem Pkw forderte am Dienstagvormittag auf der B141, Rieder Straße (Bezirk Ried im Innkreis), einen Toten. Beifahrer stirbt bei schwerem Verkehrsunfall auf B141 Drei Feuerwehren und zwei Notärzte waren bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 141 in Ried im Einsatz. Der männlicher Beifahrer eines Kleinlasters, der um die 80 Jahre alt sein soll, kam bei dem Unfall ums Leben. In dem Pkw und in dem Kleinlaster saßen jeweils zwei Personen, die zum Teil schwer verletzt wurden. Die Lenkerin des Lkw blieb unverletzt. Die Straße wurde für den gesamten Verkehr gesperrt. Textquelle: fotokerschi.at/nachrichten.at

Bild: FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR