Chemie-Alarm am Gelände des Universitätsklinikums

Die Vorschriften zur Entsorgung von Sondermüll und Gefahrgut sind im Universitätsklinikum streng und eindeutig. Trotzdem kam es am Montag gegen 11 Uhr zu einem Missgeschick: Zwei Mitarbeiter entsorgten eine Flasche mit einer 37prozentigen Formaldehyd-Lösung (diese wird etwa zum Konservieren von Körperteilen verwendet) in der Müllpresse hinter dem Wirtschaftsgebäude. Die beiden erlitten durch das Einatmen des ätzenden Mittels leichte Reizungen in den oberen Atemwegen und in den Augen. Sie wurden umgehend in der Notfallambulanz versorgt.