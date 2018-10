Fünf Polizeibeamte bei Verfolgungsjagd verletzt

Die Polizisten einer Zivilstreife hatten kurz vor 15 Uhr den ungarischen Pkw kontrollieren wollen, der in Wiener Neustadt in einem Halteverbot abgestellt war. Der Autolenker fuhr davon und dürfte dabei mit dem Pkw einen Polizisten gestreift und verletzt haben. Der zweite Beamte musste sich durch einen Sprung in Sicherheit bringen, berichtete die Landespolizeidirektion am Abend in einer Aussendung.