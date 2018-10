Tiere aus „schlimmstem Zoo Europas“ geholt

Tierschützern der Organisation „Vier Pfoten“ haben völlig verwahrloste Tiere aus einem Tierpark in Albanien gerettet. Der Verein nennt den Safari Park Zoo in Fier „Europas schlimmsten Zoo“ - wenn man den Zustand der Vierbeiner in den Fotos und Videos sieht, scheint diese Bezeichnung mehr als treffend. Weil der Zoobesitzer am Sonntag nicht erschienen war, musste das Tor von den Behörden aufgebrochen werden.