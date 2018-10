Nach Streit in Disco Belästiger niedergefahren

Ein Streit in einer Disco in Liezen in der Steiermark hat Sonntagfrüh mit einer lebensgefährlichen Verletzung eines 41-Jährigen geendet. Offenbar weil ein 28-jähriger Obersteirer nicht auf sich sitzen lassen konnte, dass eine Gruppe Männer seine Freundin bedrängt hatte, fuhr er nach einem Streit wieder zurück und erfasste einen der Belästiger mit seinem Pkw. Der 41-Jährige schwebt in Lebensgefahr, gegen den 28-Jährigen wurde ein Haftantrag gestellt.