Alko-Lenker krachte in Hang und überschlug sich

Am Sonntag um 0.45 Uhr lenkte ein 19-jähriger Österreicher sein Auto auf der Wildschönauer Straße von Niederau Richtung Wörgl. Plötzlich kam er von der Fahrbahn ab und krachte seitlich in einen Hang. Das Auto überschlug sich und kam am Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der 19-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Ein Alko-Test verlief positiv.