Schaubs 1. FC Köln nach Heim-Remis wieder Leader!

Der 1. FC Köln hat die Tabellenspitze in der zweiten deutschen Bundesliga zurückerobert! ÖFB-Teamspieler Louis Schaub und Co. kamen am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim zwar über ein 1:1 nicht hinaus, zogen aber trotzdem am punktgleichen Hamburger SV vorbei, der bereits am Freitag zum Auftakt der 11. Runde in Magdeburg 1:0 gewonnen hatte.