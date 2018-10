Fix: Österreich empfängt Chile in Salzburg

Jetzt ist es fix! Österreichs Davis-Cup-Team empfängt Chile bei der Rückkehr in die Weltgruppe am 1./2. Februar 2019 in Salzburg. Schauplatz ist die Salzburgarena im Messegelände der Mozartstadt. Das Fassungsvermögen wird sich zwischen 4.000 und 4.500 Fans bewegen, der Vorverkauf beginnt am 5. November mit Zweitages-Tickets.