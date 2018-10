Der deutsche Innenminister Horst Seehofer sagte: „Die Migration ist die Mutter aller Probleme.“ Wir haben seit 2015 gewaltige Wanderbewegungen von arabischen und afrikanischen Ländern in die EU. Es gibt eine US-amerikanische Studie, wonach bis zu zwei Drittel der Afrikaner nach Europa oder in die USA wollen - ein großer Teil von ihnen in den nächsten fünf Jahren. Was ist Ihre Position - Mittelmeer-Route offenhalten oder schließen?

Das Jahr 2015 war ein einprägsames. Österreich hat Enormes geleistet und viele Menschen aufgenommen. Wir haben dann aber festgestellt, dass wir an ein Kapazitätslimit kommen. Es ist heute klarer denn je, dass es hier eine gesamteuropäische Lösung braucht. Ein Jahr wie 2015 darf sich nicht wiederholen. Dazu braucht es alle europäischen Mitgliedsstaaten, dazu braucht es eine gemeinsame Lösung, die noch immer ausständig ist.